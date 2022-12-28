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2 часа назад

Девушку подняли на смех из-за внешности утки после увеличения губ

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом @wiki.16xoxo повторно увеличила губы и была поднята на смех в сети из-за новой внешности со словами «кря-кря». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушку подняли на смех после увеличения губ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что изначально она ввела 2,8 миллилитра филлеров, но затем решила добавить еще 1,2 миллилитра препарата. На размещенных кадрах она предстала во время бьюти-процедуры в салоне, а затем показала сильно отекшие губы. При этом верхняя превосходила по размерам нижнюю.

В свою очередь зрители сравнили юзершу с уткой и отметили, что косметологу не следовало принимать данную клиентку. «Твой мастер должен был тебе отказать», «Профессионалы не должны были соглашаться на это», «В большинстве клиник тебе бы сказали нет», «Боже! Кря-кря!», «Кря-кря!» — написали они.

Ранее в декабре блогерша с никнеймом @brandese растворила филлеры в губах и побоялась показаться подписчикам, решив покинуть соцсети. Девушка рассказала, что ей пришлось прибегнуть к данной процедуре из-за миграции препарата.

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