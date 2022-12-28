49-летняя Кейт Бекинсейл вышла в платье, похожем на мешок для мусора

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл прогулялась по Италии в необычном платье, которое в сети сравнили с мусорным мешком. Об этом сообщает Daily Mail. 49-летняя Кейт Бекинсейл показала подписчикам личного блога свой новый аутфит. На фотографии актриса позирует в объемном черном мини-платье, сделанном из необычного блестящего материала. Звезда дополнила образ колготками с леопардовым принтом, туфлями на массивной платформе, и черным бантом в волосах. "По пути на обед я успела вырастить восемь салатов и кабачок в своем платье", - иронично подписала снимок актриса. Интернет-пользователи незамедлительно отреагировали на новый необычный аутфит Бекинсейл, сравнив платье с мусорным мешком. "Только Кейт Бекинсейл умудряется выглядеть привлекательно в мусорном пакете", "С такой фигурой можно что угодно носить и выглядеть великолепно", "Впервые вижу, чтобы человек надел мешок для мусора и выглядел в нем сексуально", "Мусорные пакеты становятся новым модным трендом", - написали пользователи сети. Ранее Ким Кардашьян рассказала о дресс-коде, который должны соблюдать ее сотрудники.