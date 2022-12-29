Как новогодние углеводы скажутся на коже

В новогодние праздники перед сладостями и другими вредностями не устоит даже самый строгий сторонник правильного питания. Может, и устоит, но таких россиян единицы. Остальные будут отрываться по полной: сладкие подарки, рождественские пряники, торты на праздники, горы конфет, литры газировки, ну и алкоголь само собой. После такого кожа лица спасибо вряд ли кому-то скажет. Рассказываем, что делать, чтобы быть красивыми и без прыщей после выходных.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Медики уже доказали, что то, что мы едим, отражается на состоянии нашей кожи. Хотите здоровый цвет лица и чистые поры? Тогда все сладости, газировку и алкоголь на помойку. Не хотите? Придётся искать некий баланс.

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Дело в том, что быстрые углеводы да и все продукты с высоким гликемическим индексом резко повышают уровень сахара в крови, а значит увеличивают выработку кожного сало. Этот жир закупоривает поры и вуаля появляются прыщи. И это не просто слова — американская академия дерматологической ассоциации уже всё доказала.

По словам врача Джейми Дероса, чем больше быстрых углеводов человек ест, тем больше вероятность, что у него будут воспаления на лице. Причём в чёрном списке не только печенье, шоколадки и другие сладости, но ещё и алкоголь.

Спиртное ведёт к обезвоживанию организма и делает кожу сухой, а значит, провоцирует появление морщин. А ещё коже не очень по душе продукты с поджаристой корочкой — например, жареная картошка.

Что делать, чтобы быть всегда молодой и красивой? К сожалению, постоянно выглядеть на 18 лет не получится. Но можно помочь своей коже выглядеть более свежей и здоровой — нужно сосредоточиться на питании и увлажнении. Понять, какой продукт плохо сказывается на вашем лице, поможет дневник питания.