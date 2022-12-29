Как новогодние углеводы скажутся на коже

В новогодние праздники перед сладостями и другими вредностями не устоит даже самый строгий сторонник правильного питания. Может, и устоит, но таких россиян единицы. Остальные будут отрываться по полной: сладкие подарки, рождественские пряники, торты на праздники, горы конфет, литры газировки, ну и алкоголь само собой. После такого кожа лица спасибо вряд ли кому-то скажет. Рассказываем, что делать, чтобы быть красивыми и без прыщей после выходных.
Медики уже доказали, что то, что мы едим, отражается на состоянии нашей кожи. Хотите здоровый цвет лица и чистые поры? Тогда все сладости, газировку и алкоголь на помойку. Не хотите? Придётся искать некий баланс.
Дело в том, что быстрые углеводы да и все продукты с высоким гликемическим индексом резко повышают уровень сахара в крови, а значит увеличивают выработку кожного сало. Этот жир закупоривает поры и вуаля появляются прыщи. И это не просто слова — американская академия дерматологической ассоциации уже всё доказала.
По словам врача Джейми Дероса, чем больше быстрых углеводов человек ест, тем больше вероятность, что у него будут воспаления на лице. Причём в чёрном списке не только печенье, шоколадки и другие сладости, но ещё и алкоголь.
Спиртное ведёт к обезвоживанию организма и делает кожу сухой, а значит, провоцирует появление морщин. А ещё коже не очень по душе продукты с поджаристой корочкой — например, жареная картошка.
Что делать, чтобы быть всегда молодой и красивой? К сожалению, постоянно выглядеть на 18 лет не получится. Но можно помочь своей коже выглядеть более свежей и здоровой — нужно сосредоточиться на питании и увлажнении. Понять, какой продукт плохо сказывается на вашем лице, поможет дневник питания.
При этом полного отказа от углеводов не требуется. От их недостатка тоже могут появится прыщи. Ох, уж этот сбалансированный рацион. По словам врачей, правильная диета творит чудеса с кожей. Именно поэтому важно, чтобы в рационе были и зелёные листовые овощи, и цельнозерновые продукты, фрукты, нежирный белок и полезные растительные масла. Ещё не забывайте про воду — она увлажнит кожу изнутри, сделает её более упругой и здоровой. Кстати, обильное питье поможет и лишний вес сбросить.