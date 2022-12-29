Чем обезвоженная кожа отличается от сухой

Сухая кожа и обезвоженная по своим признакам довольно похожи, однако на деле это две совершенно разные проблемы. Об этом рассказала врач общей практики, дерматолог, косметолог Елена Кудашкина.

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Эксперт пояснила, что если ранее вы не сталкивались с шелушениями, то есть большая вероятность того, что у вас обезвоженная кожа. Часто сталкиваются с данной проблемой обладатели жирной и комбинированной кожи, использующие подсушивающие средства, которые и обезвоживают кожу.

Если у человека сухая кожа, то часто возникает ощущение стягивания, сильная реакция на различные компоненты косметики. Сухость кожи усугубляется под действием, к примеру, таких факторов, как недостаток витаминов, холодная и ветреная погода. Такая кожа нуждается в тщательном питании. Нужно применять крема, сыворотки, масла.