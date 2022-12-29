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2 часа назад

Чем обезвоженная кожа отличается от сухой

Вечерняя Москва

Сухая кожа и обезвоженная по своим признакам довольно похожи, однако на деле это две совершенно разные проблемы. Об этом рассказала врач общей практики, дерматолог, косметолог Елена Кудашкина.

Чем обезвоженная кожа отличается от сухой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснила, что если ранее вы не сталкивались с шелушениями, то есть большая вероятность того, что у вас обезвоженная кожа. Часто сталкиваются с данной проблемой обладатели жирной и комбинированной кожи, использующие подсушивающие средства, которые и обезвоживают кожу.

Если у человека сухая кожа, то часто возникает ощущение стягивания, сильная реакция на различные компоненты косметики. Сухость кожи усугубляется под действием, к примеру, таких факторов, как недостаток витаминов, холодная и ветреная погода. Такая кожа нуждается в тщательном питании. Нужно применять крема, сыворотки, масла.

При обезвоживании кожи необходимо сделать акцент на увлажнении, передает Life.ru.

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