Девушка ввела филлеры в подбородок и показала новую внешность

Блогерша Анна Пол изменила внешность с помощью филлеров и удивила подписчиков результатом. Соответствующей публикацией она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает шесть миллионов подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, в начале видео юзерша с никнеймом anna..paull показала себя до проведения процедуры. На одном из снимков видно, что у девушки пухлые щеки.

«Посмотрите, как выглядел мой подбородок, он был очень маленьким», — рассказала она.

После этого Пол показала фото после введения филлеров. На размещенном кадре она предстала перед зрителями с лицом овальной формы и несколькими синяками на нем, длинным зауженным подбородком и увеличенными губами. По словам инфлюэнсерши, она регулярно вводит филлеры в скулы и нос, чтобы выглядеть более привлекательно.

«Я честно признаюсь вам, что хожу к косметологу, и мой новый внешний вид отличается от прежнего», — заявила девушка.