Антитренды укладок сезона зима-весна 2023

По нашей просьбе стилисты по волосам составили свой рейтинг причесок, о которых стоит пока забыть.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Помните? Чуть какой повод — все как одна, закусив губу, накручивали на плойки и бигуди локон за локоном, чтобы те упругими выразительными пружинами скакали в такт каждого вашего шага по всей голове? Ну что ж, отбой, время таких шедевров безвозвратно ушло. Нынче почти каждая модница знает, что пряди, взбитые небрежно, будто растрепаны ветром, или же сделанные руками с помощью геля, выглядят куда более стильно и естественно.

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А гофре?! Ммм, эти слегка напоминающие советские стиральные доски пряди… Если ты не собираешься на вечеринку: «Привет, студенческая общага 80-х», то настойчиво рекомендуем забыть про гофре. Любой продвинутый мастер сейчас использует его только с целью создать прикорневой объем, и лишь так, чтобы это было незаметно.

Еще один сегодняшний антитренд — заплетенные косы с вытянутыми прядями а-ля объем, а также сложные, витиеватые плетения — ну право дело, хватит время на это тратить, лучше кофейку испить в освободившиеся минутки, особенно с утра.

Туда же, в небытие, отправляем аккуратные пучки с поролоновыми «бубликами» и «вилками» — мы же не сборная страны по синхронному плаванию, где иначе никак.

«Крылья. Ноги. Главное — хвост!» Ну и как же не упомянуть столь любимые во все времена хвосты? Ура! Не отказываем себе в удовольствии быстро и просто собрать волосы резинкой. Однако давайте теперь без фанатизма — незачем утягивать их на самую макушку вместе с глазами, зализывая попутно каждую прядку. Если уж просит душа высокий хвост, непременно добавляем немного объема волосам вверху и чуть распушенности. И еще приятная новость — снова набирают популярность низкие хвосты, а также бывшие некогда антитрендом хвосты на затылке.