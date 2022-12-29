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39 минут назад

Антитренды укладок сезона зима-весна 2023

WomanHit.ru

По нашей просьбе стилисты по волосам составили свой рейтинг причесок, о которых стоит пока забыть.

Антитренды укладок сезона зима-весна 2023
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Помните? Чуть какой повод — все как одна, закусив губу, накручивали на плойки и бигуди локон за локоном, чтобы те упругими выразительными пружинами скакали в такт каждого вашего шага по всей голове? Ну что ж, отбой, время таких шедевров безвозвратно ушло. Нынче почти каждая модница знает, что пряди, взбитые небрежно, будто растрепаны ветром, или же сделанные руками с помощью геля, выглядят куда более стильно и естественно.

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А гофре?! Ммм, эти слегка напоминающие советские стиральные доски пряди… Если ты не собираешься на вечеринку: «Привет, студенческая общага 80-х», то настойчиво рекомендуем забыть про гофре. Любой продвинутый мастер сейчас использует его только с целью создать прикорневой объем, и лишь так, чтобы это было незаметно.

Еще один сегодняшний антитренд — заплетенные косы с вытянутыми прядями а-ля объем, а также сложные, витиеватые плетения — ну право дело, хватит время на это тратить, лучше кофейку испить в освободившиеся минутки, особенно с утра.

Туда же, в небытие, отправляем аккуратные пучки с поролоновыми «бубликами» и «вилками» — мы же не сборная страны по синхронному плаванию, где иначе никак.

«Крылья. Ноги. Главное — хвост!» Ну и как же не упомянуть столь любимые во все времена хвосты? Ура! Не отказываем себе в удовольствии быстро и просто собрать волосы резинкой. Однако давайте теперь без фанатизма — незачем утягивать их на самую макушку вместе с глазами, зализывая попутно каждую прядку. Если уж просит душа высокий хвост, непременно добавляем немного объема волосам вверху и чуть распушенности. И еще приятная новость — снова набирают популярность низкие хвосты, а также бывшие некогда антитрендом хвосты на затылке.

А если выдался ну очень особенный повод и есть желание выделиться, то самый фреш в трендах — это эффект мокрых «зализанных» волос — и никакого объема. Если взглянуть на свежие выходы в свет мировых и наших звезд, станет заметно, что к этим укладкам прибегают самые модные. Что ж, остается сделать вывод, что минимализм и естественность сегодня — движущая сила красоты.

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