Молодо выглядящая 50-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты

Молодо выглядящая блогерша из Техаса, США, раскрыла секреты красоты, с помощью которых ей удалось предотвратить внешние признаки старения. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, которая насчитывает более 95 тысяч подписчиков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах 50-летняя Эйми Монтгомери предстала перед подписчиками с ярким макияжем и длинными рыжими локонами. При этом в ролике видно, что на лице юзерши с никнеймом aimee_montgomery отсутствуют морщины.

На кадрах женщина рассказала, что пользуется продуктами по уходу за кожей, в составе которых присутствует витамин Е. По ее словам, данный компонент устраняет последствия солнечных ожогов, а также увлажняет лицо. Кроме того, Монтогомери посоветовала своим подписчикам пить как можно больше воды. «Это помогает сохранить кожу подтянутой и упругой», — добавила она.

Зрители оценили рекомендации и внешность блогерши, о чем написали в комментариях под публикацией. «Боже, ты выглядишь потрясающе!», «Я просто обязана последовать вашим советам, чтобы выглядеть так же», «Спасибо за рекомендацию!» — поблагодарили они.