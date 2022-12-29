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1 час назад

Девушка рассказала о последствиях популярного в соцсетях способа омоложения

Lenta.ru

Девушка рассказала о последствиях популярного в соцсетях способа омоложения. Своим опытом она поделилась с The Sun.

Девушка назвала последствия популярного способа омоложения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, на платформе TikTok появились видео, в которых блогерши наклеивают на губы специальный скотч от храпа (обычно данное приспособление избавляет от заложенности носа — прим. «Ленты.ру»). По их словам, средство убирает носогубные складки, оставляя мышцы лица обездвиженными.

Инфлюэнсерша Хэтти Хейс рассказала The Sun, что решила испробовать такой метод омоложения на себе. Как утверждает юзерша, через несколько дней из-за клейкого материала ее губы стали сухими, а на коже появились прыщи. «И все-таки я предпочитаю стареть! Так я могу насладиться своей красотой, красить губы карандашом и увлажнять их, а еще не испытывать дискомфорта от подобных методов!» — заключила Хейс.

Красота,
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