Девушка назвала последствия популярного способа омоложения

По информации издания, на платформе TikTok появились видео, в которых блогерши наклеивают на губы специальный скотч от храпа (обычно данное приспособление избавляет от заложенности носа — прим. «Ленты.ру»). По их словам, средство убирает носогубные складки, оставляя мышцы лица обездвиженными.

Инфлюэнсерша Хэтти Хейс рассказала The Sun, что решила испробовать такой метод омоложения на себе. Как утверждает юзерша, через несколько дней из-за клейкого материала ее губы стали сухими, а на коже появились прыщи. «И все-таки я предпочитаю стареть! Так я могу насладиться своей красотой, красить губы карандашом и увлажнять их, а еще не испытывать дискомфорта от подобных методов!» — заключила Хейс.