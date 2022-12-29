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1 час назад

Способы избежать преждевременного поседения

Lenta.ru

Причиной преждевременного появления седины могут быть определенные заболевания, наследственная предрасположенность и стрессы, а также прием некоторых препаратов, отметила в беседе с Life.ru врач-трихолог Людмила Егжина.

Способы избежать преждевременного поседения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Перечисляя способы максимально отсрочить поседение, собеседница издания призвала скорректировать режим питания и следить за тем, чтобы в организме не возникало дефицита витаминов D, E, а также таких микроэлементов как медь, железо, цинк, селен, магний. В этой связи трихолог посоветовала включить в рацион кисломолочные продукты, орехи, грибы, морепродукты, а также фрукты и овощи ярких оттенков — например, тыкву, морковь, хурму или мандарины.

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Кроме того, Егжина рекомендует контролировать уровень стресса и наладить режим сна: по ее словам, важно высыпаться, потому как в противном случае будет страдать выработка мелатонина — гормона, вырабатывающегося в темное время суток. Справиться с тревожным и меланхоличным состоянием, по словам трихолога, могут помочь занятия йогой или массаж головы. Тем, кто курит, врач предложила чаще бывать на свежем воздухе, а в идеале — и вовсе избавиться от этой привычки. Вместе с тем Егжина подчеркнула важность регулярного прохождение медицинских обследований.

Рассуждая о причинах раннего поседения, врач указала, что это явление может возникать не только из-за стресса и проблем с режимом сна и бодрствования, но и при целом ряде заболеваний.

«Некоторые заболевания приводят к ранней седине, а именно это атеросклероз, это железодефицитная анемия, заболевания, связанные с патологией щитовидной железы, витилиго, гастрит. Прием некоторых медикаментов тоже способствует раннему поседению, например, у людей, которые постоянно принимают препараты для лечения болезни Паркинсона», — рассказала она, добавив, что в больших городах люди более расположены к поседению из-за пребывания в хроническом стрессе.

Также седые волосы в молодом возрасте часто появляются и у вегетарианцев, потому что в их рационе нет полноценного животного белка, который есть в мясе.

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