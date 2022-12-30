Парикмахер раскрыла оптимальную частоту мытья головы

Владелица салона красоты Sobe Brown в Корке, Ирландия, Памела Моррисси раскрыла оптимальную частоту мытья головы. Соответствующий материал появился на сайте издания RSVP live.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Парикмахер рассказала, что волосы быстро становятся жирными из-за чрезмерного и частого мытья, поскольку кожа головы вырабатывает много сала. «Это происходит, когда ваша кожа головы "думает", что ей не хватает сала, и начинает его перепроизводить», — заявила она.

В связи с этим Моррисси посоветовала прибегать к данной процедуре два раза в неделю.

«Если вы решите мыть волосы два раза в неделю, вы сохраните все натуральные масла на коже головы. Через несколько недель кожный покров восстановится, и жирность уменьшится», — пояснила она.