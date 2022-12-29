Кому не стоит пользоваться патчами для лица, даже если хочется

Уходовая косметика и различные масочки и патчи созданы для того, чтобы делать кожу лучше, однако не всем такие способы преображения подходят. По словам дерматолога Марии Журавлёвой, иногда по незнанию можно сделать только хуже и оказаться с аллергией и раздражением перед важным вечером. Причём причина может быть вовсе не в конкретном средстве, а в вашем типе кожи.
Видимо, у людей с чувствительной кожей, куда ни посмотри, проблемы. Как рассказала специалист, такая кожа сама по себе склонна к воспалениям и раздражениям даже от самого маленького воздействия извне, а различные маски и патчи становятся для неё сильным стрессом.
Плёнка на лице может обострить имеющиеся проблемы или вызвать новые. Вообще, эти средства так и работают, плёнка на коже создаёт эффект баньки-парилки, не позволяя веществам из раствора испаряться. Поэтому с такими масками косметические средства впитываются лучше, чем если просто нанести их на лицо. Ну а для чувствительной кожи это становится слишком агрессивным вмешательством.
Зато люди с обычным типом кожи маски могут использовать спокойно и без каких-либо проблем. У них не будет аллергий, а результат будет заметен, но ожидать от масок вау-эффекта не стоит. Врач объяснила, что хоть средство и впитывается лучше, оно всё же не проникает глубоко, как, например, при уколах. Поэтому всякие «мгновенные преображения» и «ни одной морщинки» — это, скорее, пустые обещания производителя и маркетинг. Как и цвет средства — блёстки и краска добавляются только для красоты, а не ради эффективности.