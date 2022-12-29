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41 минуту назад

Врач рассказал, кому не стоит пользоваться патчами для лица, даже если очень хочется

Секрет Фирмы

Уходовая косметика и различные масочки и патчи созданы для того, чтобы делать кожу лучше, однако не всем такие способы преображения подходят. По словам дерматолога Марии Журавлёвой, иногда по незнанию можно сделать только хуже и оказаться с аллергией и раздражением перед важным вечером. Причём причина может быть вовсе не в конкретном средстве, а в вашем типе кожи.

Кому не стоит пользоваться патчами для лица, даже если хочется
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Видимо, у людей с чувствительной кожей, куда ни посмотри, проблемы. Как рассказала специалист, такая кожа сама по себе склонна к воспалениям и раздражениям даже от самого маленького воздействия извне, а различные маски и патчи становятся для неё сильным стрессом.

Плёнка на лице может обострить имеющиеся проблемы или вызвать новые. Вообще, эти средства так и работают, плёнка на коже создаёт эффект баньки-парилки, не позволяя веществам из раствора испаряться. Поэтому с такими масками косметические средства впитываются лучше, чем если просто нанести их на лицо. Ну а для чувствительной кожи это становится слишком агрессивным вмешательством.

Зато люди с обычным типом кожи маски могут использовать спокойно и без каких-либо проблем. У них не будет аллергий, а результат будет заметен, но ожидать от масок вау-эффекта не стоит. Врач объяснила, что хоть средство и впитывается лучше, оно всё же не проникает глубоко, как, например, при уколах. Поэтому всякие «мгновенные преображения» и «ни одной морщинки» — это, скорее, пустые обещания производителя и маркетинг. Как и цвет средства — блёстки и краска добавляются только для красоты, а не ради эффективности.

Красота,Мария Журавлева,
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