Домашняя косметика, которая поможет освежить вид после праздников

Если в праздники вы много ели, долго спали и употребляли большое количества алкоголя, это наверняка отразилось на вашем лице. Отеки, темные круги под глазами — лишь малая часть того, что может стать последствием праздников. О том, как избавиться от этого без дорогой косметики и процедур — в материале “Рамблера”.

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Перед тем, как следовать данным бьюти-советам, убедитесь, что у вас нет аллергии на определенные компоненты.

Кубики льда из ромашки

Не секрет, что ромашковый отвар имеет массу полезных свойств, в том числе может успокаивать воспаления, придавать лицу ровный цвет и помогать в регенерации кожи. Однако, чтобы дополнить эти эффекты, отвар из цветков ромашки можно заморозить. Заварите ромашку, дайте ей настояться и остыть. Залейте отвар в формочки для льда и отправьте в морозильную камеру. С утра у вас уже будет готов тонер для лица и средство от отеков — два в одном.

Домашние патчи для глаз

Вместо того, чтобы тратить деньги на гидрогелевые патчи для глаз, их можно сделать дома. Стоит сразу отметить, что от кругов под глазами они вас не избавят, но помогут увлажнить кожу, чтобы морщины и мешки стали менее заметными. Для того, чтобы сделать патчи, возьмите ватные диски и разрежьте их пополам. Сложите их в банку и залейте любую сыворотку. Также для пропитки подойдет алоэ, настойки трав и другие средства, которые подходят именно вам. Закройте банку и дайте ей постоять сутки. Для охлаждающего эффекта патчи можно хранить в холодильнике.

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