В сети разразились споры по поводу цвета маникюра россиянки

В сети разразился спор по поводу цвета маникюра на фото, опубликованном россиянкой. Об этом пишет The Sun.
После посещения салона красоты девушка поделилась фотографией своего нового маникюра на личной странице в социальной сети. Оказалось, что пользователи не пришли к единому мнению по поводу цвета ее лака и разделились на два "лагеря": одни написали, что видят чисто белый цвет, другие — голубой. Тогда женщина решила провести опрос в другой группе и выяснила, что и там подписчики не могут определиться с оттенком ее маникюра.
"Просто хотела узнать, что вы, ребята, думаете о том, стоит ли мне первым делом завтра запланировать визит к окулисту", — прокомментировала девушка.
Позже пользователи нашли оригинальную фотографию ногтей девушки, которая была сделана сотрудницей салона сразу после маникюра. В итоге подписчики провели "экспертизу" и выяснили, что ногти девушки были окрашены в очень светлый оттенок синего. Один из участников сообщества сравнил спор с ситуацией, которая разразилась вокруг фото платья, которое появилось в 2015 году и вызвало серьезные дебаты в сети. Одни пользователи видели наряд в бело-золотом цвете, другие — в темно-синем.