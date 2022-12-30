В сети разразились споры по поводу цвета маникюра россиянки

В сети разразился спор по поводу цвета маникюра на фото, опубликованном россиянкой. Об этом пишет The Sun.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

После посещения салона красоты девушка поделилась фотографией своего нового маникюра на личной странице в социальной сети. Оказалось, что пользователи не пришли к единому мнению по поводу цвета ее лака и разделились на два "лагеря": одни написали, что видят чисто белый цвет, другие — голубой. Тогда женщина решила провести опрос в другой группе и выяснила, что и там подписчики не могут определиться с оттенком ее маникюра.

"Просто хотела узнать, что вы, ребята, думаете о том, стоит ли мне первым делом завтра запланировать визит к окулисту", — прокомментировала девушка.