Косметолог назвала три главные причины не делать татуаж

Татуаж уже давно стал популярной процедурой у женщин. Перманентный макияж позволяет получить брови нужной формы, сделать взгляд выразительным, а губы соблазнительно сочными и одновременно естественными. Чем-то татуаж похож на нанесение татуировки, поэтому риски для здоровья есть. Если попадётся плохой или неопытный мастер — пиши пропало. Дерматокосметолог Татьяна Малышева назвала три веские причины отказаться от татуажа.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Увы, неудачный татуаж — не редкость. Некачественный перманентный макияж можно эффективно удалить с лица только с помощью лазера, отметила Малышева. По словам косметолога, это долго, бьёт по карману и не всегда безопасно, так как есть противопоказания.

При татуаже клиенту вводят под кожу красящее вещество. В этом процедура схожа с нанесением татуировки — правда, для неё краску вгоняют глубже. Тем не менее перманентный макияж тоже повреждает кожу. Появляется риск подхватить инфекцию, в том числе ВИЧ и гепатит C. Среди других побочек — гранулёма и появление коллоидных рубцов на лице. Наконец, у человека может быть аллергия на краситель.

Вообще, красящие вещества — это отдельная проблема. По словам косметолога, краски для татуажа могут содержать канцерогенные вещества, это подтверждают различные исследования. Проявленность пигмента зависит от кожи конкретного человека, от её увлажнённости и сухости. Опытный мастер обязательно это будет учитывать, подчеркнула Малышева.