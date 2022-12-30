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2 часа назад

Косметолог назвала три главные причины не делать татуаж

Секрет Фирмы

Татуаж уже давно стал популярной процедурой у женщин. Перманентный макияж позволяет получить брови нужной формы, сделать взгляд выразительным, а губы соблазнительно сочными и одновременно естественными. Чем-то татуаж похож на нанесение татуировки, поэтому риски для здоровья есть. Если попадётся плохой или неопытный мастер — пиши пропало. Дерматокосметолог Татьяна Малышева назвала три веские причины отказаться от татуажа.

Косметолог назвала три главные причины не делать татуаж
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Увы, неудачный татуаж — не редкость. Некачественный перманентный макияж можно эффективно удалить с лица только с помощью лазера, отметила Малышева. По словам косметолога, это долго, бьёт по карману и не всегда безопасно, так как есть противопоказания.

При татуаже клиенту вводят под кожу красящее вещество. В этом процедура схожа с нанесением татуировки — правда, для неё краску вгоняют глубже. Тем не менее перманентный макияж тоже повреждает кожу. Появляется риск подхватить инфекцию, в том числе ВИЧ и гепатит C. Среди других побочек — гранулёма и появление коллоидных рубцов на лице. Наконец, у человека может быть аллергия на краситель.

Вообще, красящие вещества — это отдельная проблема. По словам косметолога, краски для татуажа могут содержать канцерогенные вещества, это подтверждают различные исследования. Проявленность пигмента зависит от кожи конкретного человека, от её увлажнённости и сухости. Опытный мастер обязательно это будет учитывать, подчеркнула Малышева.

Татуаж в принципе противопоказан беременным и кормящим матерями, людям с онкозаболеваниями, при употреблении антибиотиков. Также нельзя делать перманентный макияж после других косметологических процедур, добавила специалист.

Красота,Татьяна Малышева,
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