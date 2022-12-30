Россиянам дали советы по уходу за чувствительной кожей зимой

Людям с чувствительной кожей можно умываться только теплой водой, а не холодной или горячей, рассказала дерматовенеролог Алена Девятова. В беседе с «Лентой.ру» врач призвала россиян следовать простым правилам и дала несколько советов по уходу за проблемной кожей лица зимой и летом.

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Чувствительная кожа — это не болезнь, но пациенты с такой особенностью часто жалуются на жжение, боль, зуд или покалывание, рассказала Девятова. Такой тип кожи отличается повышенной реактивностью на раздражители — прикосновения, стресс, холод или тепло.

Причин проявления синдрома чувствительной кожи может быть несколько. Это реакция сосудов на раздражители, экологические факторы, психоэмоциональный фон, истончение или потерю гидролипидной мантии. Хронические кожные заболевания и возраст старше 40 лет также обуславливают высокую чувствительность кожи, дополнила врач.

Также, по ее словам, чувствительность кожи может быть одним из симптомов болезней — от атопического дерматита до розацеа.

Девятова обратила внимание, что людям с чувствительной кожей нужно умываться и принимать душ с теплой водой до 36 градусов по Цельсию, а скрабы и средства с эфирными маслами для них под запретом. Также такой коже навредят увлажняющие средства, в составе которых есть сквалан, триглицериды, жирные кислоты, церамиды, мочевина, аминокислоты.