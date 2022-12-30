Визажистка назвала способы продлить молодость кожи

По словам эксперта, главным правилом при уходе за кожей является ее увлажнение. Для данной цели она посоветовала использовать препараты, содержащие гиалуроновую кислоту, которая способствует устранению морщин и повышает упругость и эластичность тканей. В то же время специалистка призвала делать массаж лица с помощью указательных и средних пальцев в течение двух-трех минут и выполнять процедуры очищения, отшелушивания и увлажнения кожи каждое утро и вечер.