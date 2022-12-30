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1 час назад

Визажистка назвала способы продлить молодость кожи

Lenta.ru

Визажистка и консультант бренда косметики Hada Labo Tokyo Джина Акерс назвала способы продлить молодость кожи. Соответствующую информацию приводит Express.co.uk.

Визажистка назвала способы продлить молодость кожи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, главным правилом при уходе за кожей является ее увлажнение. Для данной цели она посоветовала использовать препараты, содержащие гиалуроновую кислоту, которая способствует устранению морщин и повышает упругость и эластичность тканей. В то же время специалистка призвала делать массаж лица с помощью указательных и средних пальцев в течение двух-трех минут и выполнять процедуры очищения, отшелушивания и увлажнения кожи каждое утро и вечер.

Кроме того, Акерс порекомендовала нормализовать режим сна, применять солнцезащитный крем и употреблять продукты, богатые антиоксидантами и омегой-3. Например, орехи, ягоды, листовые зеленые овощи, лосось, сардины, сельдь и макрель.

«Также важно следить за тем, чтобы вы употребляли много белка, поскольку он является одним из строительных блоков кожи», — заявила визажистка.

В сентябре британский косметолог Лорена Оберг назвала ускоряющие старение ошибки при уходе за лицом и телом.

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