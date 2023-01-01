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3 часа назад

Косметолог рассказала, от чего на шее образуются "кольца Венеры"

СОВА

Косметолог-эстетист Юлия Колпакова рассказала, почему на шее у женщин появляются поперечные заломы, морщины и складки. Оказалось, что у некоторых они начинают образовываться еще в юности.

Косметолог рассказала, от чего на шее образуются "кольца Венеры"
Фото: СОВАСОВА

Косметолог поясняет, что часто женщины много времени уделяют уходу за лицом, а шею оставляют без внимания. При этом именно шею сложнее потом привести в порядок, тогда как с лицом возрастные изменения еще можно повернуть вспять.

- Степень выраженности "колец Венеры" зависит от индивидуального строения мышечной ткани в области шеи. Мышцы здесь не прикреплены к костям, поэтому быстро теряют эластичность и упругость. С возрастом поперечные складки становятся все более выраженными, от них хочется избавиться, - поясняет Юлия Колпакова.

Также есть и дополнительные факторы образования "колец". Среди них: генетическая предрасположенность, нарушение осанки, избыточный вес, проблемы с гормонами, частое времяпрепровождение за компьютером и гаджетами, загар.

По словам эксперта, в уход за шеей важно включить поддерживающие процедуры, пилинги и массажи.

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