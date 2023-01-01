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40 минут назад

Врач дала пять советов по уходу за кожей зимой

Lenta.ru

Зимой кожа нуждается в особенном уходе, потому что низкая температура и холодный ветер повреждают ее, рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Михайлова. В беседе с «Лентой.ру» она поделилась пятью советами по уходу за кожей в это время года.

Врач дала пять советов по уходу за кожей зимой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Что происходит с кожей зимой

По словам врача, на морозе происходит спазм мелких сосудов. В норме они доставляют кровь ко всем слоям кожи. А если нарушается кровоснабжение, то нарушается и жизнедеятельность клеток кожи. Кроме того, на холоде иначе работают сальные железы. Кожного сала выделяется меньше, и его недостаток изменяет состав водно-липидной мантии, поделилась Михайлова. Так, кожа становится более уязвимой к раздражителям.

Как ухаживать за кожей зимой

Уход за кожей в зимнее время заключается в ее защите, так как нужно максимально снизить воздействие повреждающего фактора, объяснила косметолог. «Во-первых, защищайте кожу воротником, капюшоном, шарфом, перчатками. Особенно в ветряную погоду. Потому что снег и ветер работают как пилинг, и даже грубее. Они царапают кожу, оставляют микроповреждения», — рекомендовала она.

Во-вторых, зимой следует использовать плотный питательный крем. При этом выходить на улицу можно только после того, как он хорошо впитается. Иначе он промерзнет на лице.

«Используйте специальное защитное средство от холода, а именно колд-крем. Такой крем создает надежную защиту на длительное время, до 8 часов. Он незаменим зимой для людей с сухой кожей, пожилых и детей. Наносить его нужно, если температура на улице от минус 10 до минус 20 градусов, а прогулка занимает более 20 минут», — отметила Михайлова.

Врач также посоветовала сократить прогулки в мороз. По ее словам, при длительной прогулке и температуре ниже минус 20 градусов даже усиленные формулы колд-крема не обеспечивают полноценной защиты.

Ранее пластический хирург и косметолог Дарья Фетисова перечислила способы экстренно реанимировать обветренные губы.

Красота,Анна Михайлова,
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