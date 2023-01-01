Россиянам рассказали, как не поседеть раньше времени

Вряд ли кто-то из россиян хочет стареть — морщины на лице и седые волосы идут далеко не каждому. А про болячки и говорить нечего. Остановить время мы не можем, зато можно позаботиться о своём здоровье, чтобы дольше оставаться молодыми и здоровыми.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Тут всё банально — хорошее питание, спорт и стресса поменьше. Кстати, контроль за нервишками поможет ещё и риск ранней седины снизить. Но есть и ещё нюансы. О них рассказала врач-трихолог Людмила Егжина.

По словам специалиста, преждевременная седина может появляться из-за наследственности и некоторых болячек, например атеросклероза, железодефицитной анемии, патологий щитовидки и даже гастрита.

Также волосы седеют из-за приёма некоторых препаратов. В частности, такое случается у людей, которые постоянно принимают препараты для лечения болезни Паркинсона.

При этом у жителей больших городов волосы чаще всего теряют пигмент из-за хронического стресса.

С такой проблемой могут столкнуться и вегетарианцы: в их рационе отсутствует полноценный животный белок.

Полностью остановить процесс поседения волос нельзя — зато можно устранить провоцирующие факторы. Например, правильно питаться: потреблять достаточно белков и жиров, а также контролировать витамины D, E и содержание меди, железа, цинка, селена и магния. Не стоит забывать и про молочку, орехи, грибы и морепродукты. Полезны будут также фрукты и овощи ярких оттенков: тыква, хурма, морковь или мандарины.