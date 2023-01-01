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48 минут назад

Косметолог перечислила негативные последствия праздничных застолий

Мослента

Негативные последствия праздничных застолий перечислила в беседе с «Мослентой» врач-косметолог, дерматолог, физиотерапевт, врач превентивной медицины Мария Моржанаева.

Косметолог перечислила негативные последствия праздничных застолий
Фото: МослентаМослента

«Праздничные дни у большинства людей сопровождаются обильными застольями со спиртными напитками. Токсические продукты распада, которые попадают в системный кровоток после употребления алкоголя, сахаросодержащих, жирных, рафинированных продуктов, негативно воздействуют на печень, из-за чего могут обостряться кожные болезни, например, акне и хронические дерматозы», — напомнила специалист.

По словам Моржанаевой, продукты гликации — химического процесса взаимодействия углеводов с матричными белками, такими как коллаген — способствуют преждевременному старению и вызывают отечность вокруг глаз. Кроме того, из-за обилия в меню сладкой и жирной пищи, спиртного могут меняться показатели гликемического профиля, что ведет к увеличению уровня глюкозы в системном кровотоке. Это означает, что есть высокий риск присоединения вторичной инфекции и обострения грибковых заболеваний.

После праздников многие отмечают не только ухудшение состояния кожи, но и дисбактериоз кишечника, влагалища, на фоне которого может развиться молочница, заявила косметолог.

«Таким образом, любое чрезмерное употребление сахара, алкоголя, изменения в рационе питания отрицательно сказываются на организме в целом, а не только на коже», — уточнила Моржанаева.

Ранее врачи раскрыли способы защиты кожи и волос зимой.

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