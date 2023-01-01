Косметолог перечислила негативные последствия праздничных застолий

«Праздничные дни у большинства людей сопровождаются обильными застольями со спиртными напитками. Токсические продукты распада, которые попадают в системный кровоток после употребления алкоголя, сахаросодержащих, жирных, рафинированных продуктов, негативно воздействуют на печень, из-за чего могут обостряться кожные болезни, например, акне и хронические дерматозы», — напомнила специалист.

По словам Моржанаевой, продукты гликации — химического процесса взаимодействия углеводов с матричными белками, такими как коллаген — способствуют преждевременному старению и вызывают отечность вокруг глаз. Кроме того, из-за обилия в меню сладкой и жирной пищи, спиртного могут меняться показатели гликемического профиля, что ведет к увеличению уровня глюкозы в системном кровотоке. Это означает, что есть высокий риск присоединения вторичной инфекции и обострения грибковых заболеваний.