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3 часа назад

Косметолог дала советы для возвращения здорового вида лицу после новогодней ночи

Слово и Дело

Коже лица после новогодней ночи требуется особенный уход, заявила главврач Московского центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Жукова.

Косметолог дала советы для возвращения здорового вида лицу
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В разговоре с РИА Новости Жукова отметила, что результатом новогоднего застолья могут стать высыпания, припухлость и синяки под глазами. Они провоцируются не только алкоголем, но и жирной пищей.

Косметолог рекомендовала использовать косметические маски, которые частично устранят с лица «последствия веселья». Жукова указала и на пользу массажа кусочками льда. По ее словам, такая микроциркуляторная зарядка поможет справиться с отечностью и улучшит цвет лица. Замораживать можно и отвары трав — например, коже с жирным блеском и расширенными порами подойдет растворенная в кипяченой воде настойка календулы.

Красота,Ольга Жукова,
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