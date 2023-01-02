Косметолог дала советы для возвращения здорового вида лицу

В разговоре с РИА Новости Жукова отметила, что результатом новогоднего застолья могут стать высыпания, припухлость и синяки под глазами. Они провоцируются не только алкоголем, но и жирной пищей.

Косметолог рекомендовала использовать косметические маски, которые частично устранят с лица «последствия веселья». Жукова указала и на пользу массажа кусочками льда. По ее словам, такая микроциркуляторная зарядка поможет справиться с отечностью и улучшит цвет лица. Замораживать можно и отвары трав — например, коже с жирным блеском и расширенными порами подойдет растворенная в кипяченой воде настойка календулы.