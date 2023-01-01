Врач назвала методы борьбы с кожными высыпаниями зимой

«Причина зимнего обострения этой кожной болезни в том, что в активном предпраздничном ритме жизни иногда нет места систематическому уходу за кожей, а также здоровому питанию и физическим нагрузкам. Наша кожа не получает своевременного очищения от декоративной косметики и достаточной влаги. И это в то время, когда за лицом нужно очень внимательно следить, ведь оно подвергается атаке мороза, сухого воздуха в отапливаемых комнатах и температурного перепада», — объяснила она.