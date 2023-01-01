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2 часа назад

Врач перечислила методы борьбы с кожными высыпаниями зимой

Мослента

Методы борьбы с кожными высыпаниями зимой перечислила «Мосленте» врач-дерматовенеролог, косметолог федеральной сети клиник косметологии и лазерной эпиляции «Подружки» Джамиля Пашаева.

Врач назвала методы борьбы с кожными высыпаниями зимой
Фото: МослентаМослента

Она уточнила, что возникновение акне сигнализирует о сбое в работе организма.

«Причина зимнего обострения этой кожной болезни в том, что в активном предпраздничном ритме жизни иногда нет места систематическому уходу за кожей, а также здоровому питанию и физическим нагрузкам. Наша кожа не получает своевременного очищения от декоративной косметики и достаточной влаги. И это в то время, когда за лицом нужно очень внимательно следить, ведь оно подвергается атаке мороза, сухого воздуха в отапливаемых комнатах и температурного перепада», — объяснила она.

Врач рекомендует в это время обязательно использовать средства, способствующие восстановлению гидролипидной мантии и защитного кожного барьера. В их составе должны быть церамиды, сквалан и пробиотики, уточнила она.

В случае, если воспаления уже появились на лице, следует использоваться средства с адапаленом, азелаиновой кислотой и пероксидом бензола. А если избавиться от проблемы нужно немедленно, Пашаева советует пройти процедуру комбинированной чистки у косметолога, дополнив ее курсом пилингов с кислотами: азелаиновой, миндальной или салициловой.

Ранее главные причины обращения москвичей к косметологу раскрыла врач-дерматовенеролог, косметолог Полина Колчева.

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