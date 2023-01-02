Названы способы избавиться от отеков под глазами после новогодней ночи

Накануне празднования с застольем стоит заранее подготовиться к утренним процедурам, рассказали врачи-косметологи, дерматовенерологи Оксана Рогожина и Анна Михайлова. В беседе с «Лентой.ру» они назвали способы, которые помогут избавиться от отеков и мешков под глазами наутро.

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Временные отеки под глазами в период новогодних праздников связаны с нарушением водно-солевого режима и недосыпами, объяснила Михайлова. При этом ухудшается отток жидкости в зоне орбит, поэтому, чтобы эффективно справиться с отеками, нужно этот отток усилить.

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Активность и массаж

Одновременно с умыванием или немного позже косметолог рекомендовала сделать себе массаж лица. По ее словам, стоит прибегнуть к поглаживаниям и прижимающим движениям от носа к вискам, а от висков — к шее. После процедуры необходимо протереть кожу тонизирующим тоником. «Массаж и активные движения улучшат кровоток», — пояснила Михайлова.

Холод и кремы

Полезно сделать холодные компрессы на глаза, отметила она. Для этого подойдут патчи, обычные ватные диски, предварительно смоченные холодной водой, или лед – его нужно прикладывать к коже вокруг глаз на несколько минут через тонкую салфетку. «Главное не переусердствовать. Сильного дискомфорта быть не должно. Холод уменьшит приток крови к коже вокруг глаз», — поделилась косметолог.

Также можно использовать кремы для кожи вокруг глаз, в описании которых указано, что они уменьшают отеки. Для ускорения эффекта Михайлова посоветовала наносить такое средство видимым толстым слоем на кожу вокруг глаз на 20 минут, а затем удалять излишки.

Другой врач Оксана Рогожина рекомендовала предварительно разрезать ватные диски на половинки и, обильно пропитав их крепким отваром зеленого чая, убрать в морозилку. Также необходимо заранее заготовить кубики льда с крепким отваром крапивы, гепариновую мазь без никотиновой кислоты в составе или крем Траумель.

Далее на кожу век следует нанести мазь или крем и осуществить домашний криомассаж век. «Криомассаж делаем аккуратно по лимфодренажном линиям, описывая круг от внутреннего угла глаза по нижнему веку к внутреннему углу глаза по верхнему веку», — уточнила косметолог. Процедуру она посоветовала проводить до легкого побеления кожи.

После, по словам Рогожиной, нужно промокнуть бумажной салфеткой избыток жидкости, образовавшийся от таяния кубика льда, и нанести свой повседневный уходовый крем для век.

Самостоятельно воздействовать на кожу доступными аптечными, косметологическими, а порой и домашними средствами для устранения отеков и мешков под глазами стоит лишь при застойных отеках, связанных с приемом алкоголя накануне, употреблением соленой, острой пищи и обильного количества жидкости, предупредила она. Во всех остальных случаях стоит обратиться на прием к врачу-косметологу, так как отеки и мешки под глазами могут быть связаны с анатомическими возрастными изменениями, нарушением работы почек и другими причинами.