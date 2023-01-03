Дерматолог перечислила способы избавления от сухости кожи зимой

Зимой некоторые люди страдают от сухости кожи. Как справиться с этой проблемой, рассказала косметолог, врач дерматолог-трихолог, кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко.
Среди причин сухости кожи специалист выделила уменьшение светового дня, включение отопления в зданиях и жесткую воду из-под крана. Чтобы устранить недуг, она рекомендовала принимать витамины A, D и E, железо, ферритин, цинк, а также магний.
«Но только по назначению врача и с выявлением их недостатка. Для того чтобы понять, нуждаетесь ли вы в приеме данных витаминов, необходимо пройти исследование», — пояснила Пащенко в беседе с изданием «Мослента».
Справиться с сухостью кожи также помогут гипоаллергенные кремы, которые нужно использоваться утром и вечером, добавила дерматолог. При этом рекомендуется не забывать о сбалансированном питании и ежедневном употреблении около 2,5 литров воды.