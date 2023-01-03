Макияж с корицей: как повторить главный бьюти-тренд сезона

Вы видели этот мейк ап на героинях популярных фильмов, у блогеров и знаменитостей.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Макияж может быть не только способом отлично выглядеть, но и показать, что вы следите за модными трендами, а еще примерить новый образ. Не бойтесь экспериментировать! Тем более один из главных трендов этой зимы — сдержанный, уютный и теплый макияж, который подойдет всем. Повторить его совсем не сложно.

Мейк ап в теплых оттенках коричневого напоминает и о летнем золотистом загаре, и о глинтвейне с пряной корицей, и о нежности какао в зимний морозный вечер.

Для выполнения этого макияжа потребуются тени теплых коричневых тонов в нескольких оттенках, карандаш для глаз и губ, помада.

Шаг 1: Создаем идеальную кожу

После уходовых процедур нанесите легкий тональный крем и растушуйте его, затем пройдитесь легким скульптором по скулам, а на выступающие части лица добавьте немного сияния с помощью хайлайтера. Однако выберите продукт с теплым подтоном, он будет смотреться гармоничнее, освежать, сделает лицо словно немного загорелым.

От румян можно отказаться, но, если обходиться без них вы не привыкли, остановитесь на легком, почти прозрачном продукте цвета пыльной розы или персикового оттенка.

Шаг 2: Акцент на глаза

Коричневые цвета всегда отлично смотрятся на глазах: они подойдут обладательницам карих глаз, голубых, зеленых. Попробуйте совместить два оттенка. Для начала нанесите подушечкой пальца на все подвижное веко цвет, похожий на оттенок корицы или кофе, растушуйте его в складке, а затем на яблочко добавьте золотистое или бронзовое сияние.

Можно воспользоваться тем же хайлайтером, которым подчеркивали скулы и кончик носа. Добавьте немного туши для ресниц, чтобы сделать взгляд еще более выразительным.

Шаг 3: Подчеркиваем губы