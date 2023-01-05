54-летняя Бондарчук поделилась откровенным фото в бикини

Вообще Светлана Бондарчук не стесняется выкладывать свои фото, на которых она позирует к откровенных нарядах, а то и вовсе без них. Светская львица признает, что хорошая фигура — результат генетики. Ведь сама она любит поесть и не ограничивает себя в питании. «На диетах никогда не сидела, ем почти все, стараюсь не есть молочные продукты, но если очень хочется, обязательно съем», — рассказывала она как-то. Ну а если она понимает, что нужно срочно сбросить пару кило, то прибегает к проверенному способу — интервальному голоданию.