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1 час назад

54-летняя Светлана Бондарчук поделилась откровенным фото в крошечном бикини

WomanHit.ru

Светская львица проводит первые дни нового года в солнечном Таиланде.

54-летняя Бондарчук поделилась откровенным фото в бикини
Фото: WomanhitWomanhit

«Просто так», — такой лаконичной подписью Светлана Бондарчук сопроводила пост из Таиланда. На фото светская львица позирует в крошечном бикини. Поклонники оценили стройную фигуру Светланы. Причем первым отреагировал на откровенный снимок известный историк моды Александр Васильев. «Нимфа!», — оставил он восторженный комментарий. Вслед за ним и другие подписчики принялись восхвалять формы Бондарчук.

Соцсети

Вообще Светлана Бондарчук не стесняется выкладывать свои фото, на которых она позирует к откровенных нарядах, а то и вовсе без них. Светская львица признает, что хорошая фигура — результат генетики. Ведь сама она любит поесть и не ограничивает себя в питании. «На диетах никогда не сидела, ем почти все, стараюсь не есть молочные продукты, но если очень хочется, обязательно съем», — рассказывала она как-то. Ну а если она понимает, что нужно срочно сбросить пару кило, то прибегает к проверенному способу — интервальному голоданию.

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