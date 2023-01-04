5 способов продлить молодость кожи без косметолога

Соблюдая эти несложные правила, можно помочь своей коже как можно дольше оставаться свежей и молодой. Сразу оговоримся — чудес не бывает, и красивая, сияющая кожа возможна только у здорового человека. Специально для Super доктор, кандидат медицинских наук Светлана Артемова объясняет, что может помочь вашей коже кроме регулярных чек-апов и следования здоровому образу жизни.
Адекватный сон. Человек должен спать не менее семи, но и не более девяти часов в сутки. Обращайте внимание на храп: иногда даже при нормальном количестве часов сна человек может испытывать проблемы с апноэ, в этом случае необходима консультация сомнолога. Спать надо в холодном (не выше 21 ⁰С ) и увлажненном (40-60%) помещении. Желательно спать в положении лежа на спине, а не уткнувшись лицом в подушку.
Отказ от курения и злоупотребления спиртными напитками. Курение провоцирует повреждение сосудов изнутри, тем самым снижается питание кожи, приводя к раннему старению. Алкоголь же вызывает расширение сосудов кожи, постепенно приводя к куперозу — появлению расширенных капилляров, «сосудистых звездочек».
Обогатить рацион овощами и фруктами, а также цельнозерновыми продуктами, избегать «джанки-фуд». Правильное сбалансированное питание, содержащее достаточное количество витаминов и микроэлементов, приводит к нормализации работы желудочно-кишечного тракта, что на коже лица отразится сиянием.
Следить за содержанием железа в крови. Низкий уровень гемоглобина и/или железа в сыворотке крови приводит к гипоксии, кислородному голоданию. Качество и цвет кожи у таких людей оставляют желать лучшего.
Следить за осанкой. Ровная осанка, поднятый подбородок уменьшают птоз тканей лиц, равно как и стабильная масса тела. Также следует избегать инсоляций, всегда наносить фотозащиту вне зависимости от того, есть ли солнце днем, следить за УФ-индексом. Фотостарение — одна из главных причин морщин и тусклого цвета лица.