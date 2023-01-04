5 способов продлить молодость кожи без косметолога

Соблюдая эти несложные правила, можно помочь своей коже как можно дольше оставаться свежей и молодой. Сразу оговоримся — чудес не бывает, и красивая, сияющая кожа возможна только у здорового человека. Специально для Super доктор, кандидат медицинских наук Светлана Артемова объясняет, что может помочь вашей коже кроме регулярных чек-апов и следования здоровому образу жизни.

Фото: unsplash unsplash

Адекватный сон. Человек должен спать не менее семи, но и не более девяти часов в сутки. Обращайте внимание на храп: иногда даже при нормальном количестве часов сна человек может испытывать проблемы с апноэ, в этом случае необходима консультация сомнолога. Спать надо в холодном (не выше 21 ⁰С ) и увлажненном (40-60%) помещении. Желательно спать в положении лежа на спине, а не уткнувшись лицом в подушку.

Отказ от курения и злоупотребления спиртными напитками. Курение провоцирует повреждение сосудов изнутри, тем самым снижается питание кожи, приводя к раннему старению. Алкоголь же вызывает расширение сосудов кожи, постепенно приводя к куперозу — появлению расширенных капилляров, «сосудистых звездочек».

Обогатить рацион овощами и фруктами, а также цельнозерновыми продуктами, избегать «джанки-фуд». Правильное сбалансированное питание, содержащее достаточное количество витаминов и микроэлементов, приводит к нормализации работы желудочно-кишечного тракта, что на коже лица отразится сиянием.

Следить за содержанием железа в крови. Низкий уровень гемоглобина и/или железа в сыворотке крови приводит к гипоксии, кислородному голоданию. Качество и цвет кожи у таких людей оставляют желать лучшего.