Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

5 способов продлить молодость кожи без косметолога

Super.ru

Соблюдая эти несложные правила, можно помочь своей коже как можно дольше оставаться свежей и молодой. Сразу оговоримся — чудес не бывает, и красивая, сияющая кожа возможна только у здорового человека. Специально для Super доктор, кандидат медицинских наук Светлана Артемова объясняет, что может помочь вашей коже кроме регулярных чек-апов и следования здоровому образу жизни.

5 способов продлить молодость кожи без косметолога
Фото: unsplashunsplash

Адекватный сон. Человек должен спать не менее семи, но и не более девяти часов в сутки. Обращайте внимание на храп: иногда даже при нормальном количестве часов сна человек может испытывать проблемы с апноэ, в этом случае необходима консультация сомнолога. Спать надо в холодном (не выше 21 ⁰С ) и увлажненном (40-60%) помещении. Желательно спать в положении лежа на спине, а не уткнувшись лицом в подушку.

Отказ от курения и злоупотребления спиртными напитками. Курение провоцирует повреждение сосудов изнутри, тем самым снижается питание кожи, приводя к раннему старению. Алкоголь же вызывает расширение сосудов кожи, постепенно приводя к куперозу — появлению расширенных капилляров, «сосудистых звездочек».

Обогатить рацион овощами и фруктами, а также цельнозерновыми продуктами, избегать «джанки-фуд». Правильное сбалансированное питание, содержащее достаточное количество витаминов и микроэлементов, приводит к нормализации работы желудочно-кишечного тракта, что на коже лица отразится сиянием.

Следить за содержанием железа в крови. Низкий уровень гемоглобина и/или железа в сыворотке крови приводит к гипоксии, кислородному голоданию. Качество и цвет кожи у таких людей оставляют желать лучшего.

Следить за осанкой. Ровная осанка, поднятый подбородок уменьшают птоз тканей лиц, равно как и стабильная масса тела. Также следует избегать инсоляций, всегда наносить фотозащиту вне зависимости от того, есть ли солнце днем, следить за УФ-индексом. Фотостарение — одна из главных причин морщин и тусклого цвета лица.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители