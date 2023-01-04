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1 час назад

Не быть пандой. Рассказываем, как избавиться от мешков под глазами

Секрет Фирмы

Во время праздников — если не упускать веселье с алкоголем и обилием продуктов с избытком соли — в организме может накапливаться лишняя жидкость. Как следствие, у вас могут появиться «мешки» под глазами. Врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Время Красоты» Анна Томс рассказала, как дать коже прийти в себя после празднования и не выглядеть как панда.

Как избавиться от мешков под глазами
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Днём пейте больше воды, чтобы стимулировать циркуляцию жидкости в организме. Обратите внимание: это должна быть не газировка, а просто вода. На ночь особо много пить не нужно. Ещё в воду можно добавить лимон, посоветовала врач.

Другой рецепт ускорить циркуляцию жидкости в организме стар как мир — это физическая активность. Подойдёт прогулка на свежем воздухе или тренировка в зале. Хотя не очень понятно, как после долгих дней празднования заставить себя пойти в зал.

Ещё один действенный метод — контрастный душ. Для усиления эффекта после душа приложите к мешкам лед или чайные пакетики. Или умойтесь холодной водой.

В борьбе с мешками хорошо помогает массаж. Его можно сделать самому: нужно надавливать и скользить руками вдоль линии лимфотока на теле. Инструкций о том, как сделать такой массаж, полно в интернете.

Для массажа подойдут и специальные ролики, которые нужно хранить в холодильнике. Их нужно спускать от центра к периферии лица, затем по шее к лимфоузлам.

Ну и не забывайте про специальные патчи для глаз. Они должны помочь избавиться от мешков под глазами в короткий срок.

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