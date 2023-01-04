Женщинам рассказали, как смыть неудачную краску с головы

Покраска волос — отличный способ дёшево и эффектно поэкспериментировать со внешностью. Причём это можно сделать и в домашних условиях — правда, есть нюанс: в отсутствии профессионалов процесс может закончиться неудачей. Но это совершенно не значит, что теперь придётся стричься налысо или принимать какие-то другие радикальные меры.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам врача-трихолога Татьяны Силюк, есть и другие способы исправить ситуацию. По словам Татьяны Силюк, понять, что с краской вам не по пути, стоит ещё во время процесса окрашивания.

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«Если во время процедуры окрашивания вы испытываете какие-то неприятные ощущения в зоне кожи головы, зуд или болезненность, это признак того, что что-то идёт не так. Или у вас проявились аллергический контактный дерматит и индивидуальная непереносимость какого-то компонента из краски, или это просто контактный дерматит, если вы нарушили протокол процедуры окрашивания. Например, такое случается, если вы по каким-либо причинам держите краску дольше, чем было написано в инструкции. Может быть, изначально процесс окрашивания идет на поврежденной коже головы — и тогда вероятность появления такой реакции выше», — рассказала специалист.

Трихолог отметила, что если во время окрашивания у вас появился дискомфорт, то необходимо тут же остановиться, обильно промыть волосы водой. А дальше — уже по ситуации. Если зуд и боль не проходят, то тут придётся обратиться к врачу. Иногда с проблемой не справиться без назначения лекарственных препаратов.

А что дальше делать с причёской? Не состригать же результат неудачного эксперимента? Силюк отметила, что можно просто перекраситься — но, правда, не сразу.

«Если во время окраски появились тревожные симптомы, в следующий раз красить волосы я бы рекомендовала не раньше, чем через 2 недели или даже через месяц — в зависимости от степени выраженности реакции», — заявила врач.