L’Oreal разрабатывает «принтер» по нанесению бровей

Косметическая компания L’Oreal на выставке потребительской электроники CES-2023 в Лас-Вегасе сообщила о разработке сразу двух устройств для автоматизированного нанесения макияжа.

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Вместе с производителем прибора по нанесению временных татуировок Prinker компания создает «принтер» Brow Magic для «печати» бровей. Устройство при помощи технологии дополненной реальности Modiface AR сканирует лицо, а затем дает возможность пользователю выбрать желаемую форму бровей. После прибор наносит слой праймера и при помощи 2400 миниатюрных сопел создает «брови» с разрешением до 1200 dpi.

Кроме того, был показан портативный сверхточный интеллектуальный аппликатор HAPTA для людей с ограниченной подвижностью кистей и предплечий, помогающий наносить губную помаду.