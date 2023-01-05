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3 часа назад

L’Oreal разрабатывает «принтер» по нанесению бровей

runews24.ru

Косметическая компания L’Oreal на выставке потребительской электроники CES-2023 в Лас-Вегасе сообщила о разработке сразу двух устройств для автоматизированного нанесения макияжа.

L’Oreal разрабатывает «принтер» по нанесению бровей
Фото: Runews24Runews24

Вместе с производителем прибора по нанесению временных татуировок Prinker компания создает «принтер» Brow Magic для «печати» бровей. Устройство при помощи технологии дополненной реальности Modiface AR сканирует лицо, а затем дает возможность пользователю выбрать желаемую форму бровей. После прибор наносит слой праймера и при помощи 2400 миниатюрных сопел создает «брови» с разрешением до 1200 dpi.

Кроме того, был показан портативный сверхточный интеллектуальный аппликатор HAPTA для людей с ограниченной подвижностью кистей и предплечий, помогающий наносить губную помаду.

L’Oreal обещают, что оба прибора выйдут на рынок уже в 2023 году. Ценники на Brow Magic и HAPTA пока не назвали.

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