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2 часа назад

Дерматолог из Нью-Йорка: витамин С и солнцезащитный крем предотвратят старение

Ura.Ru

Чтобы кожа оставалась молодой как можно дольше, необходимо ежедневно наносить солнцезащитный крем и употреблять продукты с витамином С. Об этом дерматолог из Нью-Йорка Эллен Гендлер рассказала в своем tiktok-аккаунте.

Витамин С и солнцезащитный крем предотвратят старение
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Солнцезащитный крем должен стать неизменной ежедневной рутиной. При этом важно правильно подобрать средство по типу кожи и наносить его в любое время года», — посоветовала дерматолог.

Она также отметила, что витамин С поможет сохранить молодость, потому как является природным антиоксидантом. В заключение Гендлер посоветовала использовать косметику с ретиноидами (небольшие жирорастворимые соединения, обновляющие клетки — прим. URA.RU) и местными ферментами.

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