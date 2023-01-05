Витамин С и солнцезащитный крем предотвратят старение

Чтобы кожа оставалась молодой как можно дольше, необходимо ежедневно наносить солнцезащитный крем и употреблять продукты с витамином С. Об этом дерматолог из Нью-Йорка Эллен Гендлер рассказала в своем tiktok-аккаунте.