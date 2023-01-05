Витамин С и солнцезащитный крем предотвратят старение

Чтобы кожа оставалась молодой как можно дольше, необходимо ежедневно наносить солнцезащитный крем и употреблять продукты с витамином С. Об этом дерматолог из Нью-Йорка Эллен Гендлер рассказала в своем tiktok-аккаунте.
«Солнцезащитный крем должен стать неизменной ежедневной рутиной. При этом важно правильно подобрать средство по типу кожи и наносить его в любое время года», — посоветовала дерматолог.
Она также отметила, что витамин С поможет сохранить молодость, потому как является природным антиоксидантом. В заключение Гендлер посоветовала использовать косметику с ретиноидами (небольшие жирорастворимые соединения, обновляющие клетки — прим. URA.RU) и местными ферментами.