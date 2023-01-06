Какой макияж поможет выглядеть моложе

Любой макияж создан для того, чтобы подчеркнуть все достоинства на лице и скрыть то, что не очень-то нравится. Поэтому многие дамы предпочитают с помощью косметики ещё и сбавлять себе годик-другой. Но чтобы получить именно такой результат, нужно правильно нанести средства и не сделать хуже. Бьюти-блогерша Николь Бурант рассказала несколько лайфхаков.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, чтобы отвлечь внимание от несовершенств на зрелом лице, нужно сделать какой-то яркий акцент, и беспроигрышным вариантом станут брови. Если они густые, то их просто нужно оформить, а если редковаты, то можно прокрасить тенями или карандашом для бровей и уложить гелем. Главное здесь — вести линию наверх, чтобы уголки бровей не опускались, делая лицо грустным.

Ещё омолодить лицо поможет консилер, только наносить его нужно не под глазом, а во внутренний и внешний уголки. Нанести его нужно кисточкой, а затем тщательно растушевать. После на эти места можно нанести выбранные тени. И когда будете растушёвывать внешний уголок, не забудьте делать это вверх, чтобы снова избежать грустного лица и визуально его удлинить.

Румяну на яблочко щёк можно наносить и в 20, и в 30 и даже в 40 лет, но потом уже стоит сконцентрироваться на других зонах. Например, на верхней части скулы. Линию румян нужно вести куда? Правильно, тоже вверх. Это поможет омолодить лицо и сделать его посвежее.

Закончит образ юной прелестницы сияние кожи, которого в возрасте без хайлайтера не достичь. Но ничего страшного, их на бьюти-рынке полно — есть из чего выбрать. Его Бурант советует наносить на середину носа, проводя до самого кончика, на дугу купидона (ямочка над центром верхней губы), на пик скул и над изгибом брови.