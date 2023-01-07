На какие процедуры стоит обратить внимание в новом году

Одной из главных тенденций в области ухода останется гармонизации лица, Что это такое, рассказывает пластический хирург Александр Вдовин.

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Итак, в 2023 году — так же, как и в предыдущем 2022 — мы будем стремиться к гармонизации лица. Это — общее название для целого ряда процедур, объединенных одной идеей — омоложение, коррекция тех или иных визуальных недостатков, профилактика старения, грамотный уход за кожей, который призван подчеркивать естественность и максимальную натуральность. Какие же процедуры будут наиболее актуальными в 2023 году?

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Ботулинотерапия

Безусловно, пальму первенства сохранит процедура коррекции мимических морщин, которая пользуется популярностью практически у всех представительниц прекрасного пола. Коррекцию мимических морщин мы начинаем с 25-летнего возраста: процедура не имеет возрастных ограничений. Проводится с помощью инъекционных препаратов на основе ботулинического токсина. Если раньше ботулинотерапию проводили в основном отношении верхней трети лица, то сегодня ботулутоксин применяется для всего лица и даже шеи, так как помогает корректировать морщины в начальной стадии и в этой области.

Биоревитализация

Вторая по популярности процедура у представительниц прекрасного пола — это глубокое увлажнение кожи с помощью гиалуроновой кислоты, которая вводится под кожу с помощью инъекций. Этот способ позволяет мгновенно улучшить качество кожи, сделать ее более ухоженной, красивой, вернуть здоровый вид. Биоревитализация в качестве уходовой процедуры показана с 25 лет и также не имеет возрастных ограничений. Прибегать к глубокому увлажнению кожи необходимо несколько раз в год, желательно курсами. К биоревитализации, как правило, прибегают накануне каких-то важных мероприятий, после завершения зимнего сезона, так как она позволяет быстро восстановить кожу и избавить от сухости и авитаминоза и после посещения морских курортов, так как под воздействием солнечных лучей уровень гиалуроновой кислоты в коже заметно снижается.

Контурная пластика филерами

Известно, что с возрастом лицо утрачивает свои объемы, например, в скуловой зоне, в области губ и т. д. Это способствует обвисанию тканей, появлению носогубных складок. В области губ начинают закладываться кисетные морщины. Восстановить утраченные объемы помогают филеры на основе гиалуроновой кислоты или препараты-стимуляторы коллагена.

Нитевой лифтинг

Контурная пластика проводится не только с помощью инъекционных методик. Нитевой лифтинг по-прежнему занимает высшие строчки по популярности среди малоинвазивных процедур. Нитевой лифтинг отлично сочетается с другими косметологическими процедурами и в тандеме с ними дает прекрасные результаты омоложения и подтяжки тканей.

SMAS-лифтинг с помощью фокусированного ультразвука