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1 час назад

Косметолог рассказала, как правильно ухаживать за кожей

СОВА

Базовый уход за лицом – это почти 80 % успеха в сохранении здоровья кожи, считает самарский косметолог-эстетист Юлия Колпакова. ИА Sovainfо.ru узнало у специалиста, что именно нужно включить в ежедневный уход.

Косметолог рассказала, как правильно ухаживать за кожей
Фото: СОВАСОВА

Утренние процедуры для лица следует начать с очищения кожи – средства подбираются в зависимости от ее типа. Затем нужно тонизировать кожу, нанести крем для глаз, дневной крем и сверху защитные средства от солнца с SPF. Да-да, солнце воздействует на лицо даже зимой.

Вечером обязательно следует снять макияж, очистить и тонизировать кожу. Затем нанести сыворотку, а следующим этапом ночной крем – если он требуется. Также 1-2 раза в неделю можно включить в процедуры очищающую максу или скраб.

Косметолог отмечает, что весь уход подбирается всегда индивидуально – в зависимости от типа кожи и возрастных изменений.

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