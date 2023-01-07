Косметолог рассказала, как правильно ухаживать за кожей

Базовый уход за лицом – это почти 80 % успеха в сохранении здоровья кожи, считает самарский косметолог-эстетист Юлия Колпакова. ИА Sovainfо.ru узнало у специалиста, что именно нужно включить в ежедневный уход.
Утренние процедуры для лица следует начать с очищения кожи – средства подбираются в зависимости от ее типа. Затем нужно тонизировать кожу, нанести крем для глаз, дневной крем и сверху защитные средства от солнца с SPF. Да-да, солнце воздействует на лицо даже зимой.
Вечером обязательно следует снять макияж, очистить и тонизировать кожу. Затем нанести сыворотку, а следующим этапом ночной крем – если он требуется. Также 1-2 раза в неделю можно включить в процедуры очищающую максу или скраб.
Косметолог отмечает, что весь уход подбирается всегда индивидуально – в зависимости от типа кожи и возрастных изменений.