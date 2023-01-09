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1 час назад

Косметолог перечислила способы восстановить кожу после новогодних излишеств

Мослента

Способы восстановить кожу после излишеств новогодних праздников перечислила в беседе с «Мослентой» косметолог, дерматолог, врач общей практики, врач профилактической и восстановительной медицины, геронтолог Елена Кудашкина. Она отметила, что в этот период у многих меняется рацион и режим дня, что может негативно сказаться на состоянии эпидермиса.

Перечислены способы восстановить кожу после новогодних излишеств
Фото: МослентаМослента

«Из-за обилия жирной пищи, солений, копченостей на лице может появиться отечность. Избыток натрия задерживает жидкость в организме, нарушает лимфоток. Разнообразие новогодних блюд, цитрусовые, экзотические деликатесы, сладости также могут стать причиной покраснений, аллергических высыпаний, обострения акне», — пояснила специалист, отметив, что из-за прогулок на морозе могут возникнуть сухость, трещины, микротравмы и обморожение кожи.

Самый простой способ защитить кожу во время частых прогулок — использовать питательные крема, в составе которых нет воды. При ясной погоде важно обеспечить защиту от ультрафиолетовых лучей — SPF 30.

Если из-за неправильного питания случилось обострение акне, Кудашкина рекомендовала прибегнуть к чисткам и пилингам. По ее словам, наиболее популярны химические и аппаратные пилинги, которые глубоко очищают дерму, активизируют обмен веществ, регенерацию клеток. После процедур кожа становится более упругой, сокращается количество морщин, выравнивается рельеф и тон.

При появлении высыпаний от чрезмерного употребления цитрусовых в новогодние праздники следует пройти фотодинамическую терапию, отметила косметолог. Она заключается в травмировании старых и поврежденных клеток, а затем запуске замещения их молодыми и здоровыми. Процедура также решает проблемы с тонусом, неровным тоном кожи, морщинами и оплывшим овалом лица. Нормализовать лимфоток и вывести лишнюю жидкость из организма, по словам медика, позволяет курс физиотерапевтических процедур.

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