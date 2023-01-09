Секреты макияжа голливудских звезд раскрыли визажисты

Простые хитрости помогут выглядеть еще очаровательнее.

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И сами знаменитости, и их визажисты точно знают, как сделать макияж сногсшибательным, подчеркнув все достоинства лица. Их секретам точно можно доверять и внедрять в свой ежедневный бьюти-ритуал.

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Чистый макияж

Визажист Ким Кардашьян рекомендует наносить консилер в самом конце макияжа, он считает, что именно так можно выстроить чистые линии. Особенно это актуально, если вы выполняете смоки-айз или макияж с пигментами. Осыпавшиеся под глаза тени почти невозможно смахнуть, чтобы не смазать румяна, контуринг или сияние. Поэтому просто перекройте осыпавшееся хайлайтером, а уже после этого нанесите ленкие румяна и хайлайтер на яблочки щек.

Хайлайтер

Чтобы придать лицу деликатное свечение, визажист Бейонсе советуют воспользоваться не одним, а двумя хайлайтерами, но наносить их очень тонким слоем. Для начала пальцем втушуйте жидкий продукт в кожу, а затем закрепите его вуалью сухого средства. Старайтесь использовать минимальный дозы хайлайтера.

Брови

Стилист Меган Фокс рекомендует на 52 дня отказаться от пинцета и каждый день втирать в брови специальные сыворотки для роста волос. За это время вырастут новые волоски, а форму можно подкорректировать заново, чтобы она смотрелась естественней и современней.

Ресницы

Сделать взгляд кукольным и выразительным поможет совет от Шарлот Тилберри, которая создает макияж для всего Голливуда. Визажист рекомендует использовать несколько флакончиков с тушью.

«Бывает, что я наношу до пяти разных тушей подряд, чтобы добиться нужного эффекта. Я начинаю с разделяющей, затем прокрашиваю удлиняющей, добавляю интенсивности объемной… Так можно получить результат не хуже, чем от накладных ресниц!»

Выразительные губы

Легкий нюдовый макияж всегда смотрится уместно, но такие оттенки могут сделать лицо бледнее, чтобы этого не произошло, используйте два тона помады: винный или красный и почти незаметный нюдовый.