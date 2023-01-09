Как выглядит девушка, удалившая 6 ребер: фото

Пока одни девочки в детстве мечтали стать принцессами ради принца на белом коне, будущая фотомодель Пикси Фокс, похоже, мечтала о том же, но ради аристократической осиной талии. Несмотря на то что девушка рано начала подрабатывать на модных съемках, она никак не могла полюбить свою внешность. А потом добралась до пластических операций –– и ее было не остановить!

Фото: Super.ru Super.ru

Как сообщает Wday.ru, всего Фокс стойко перенесла почти 200 хирургических вмешательств и потратила на них около 250 тысяч долларов (больше 17 миллионов рублей). Помимо того что модель увеличила грудь и губы, дошло и до изменения формы ушей и помещения имплантатов в веки. Но самой необычной операцией, которую девушка, по ее словам, сделала одной из первых в мире, стало удаление трех пар ребер. Чтобы не описывать результат в подробностях, предлагаем вам оценить его самим.

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