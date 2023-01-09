Визажист «Эмили в Париже» раскрыла секреты красоты француженок

Визажист сериала «Эмили в Париже» раскрыла секреты красоты француженок. Аурели Пайен работала над третьим сезоном популярного сериала и была ответственна за красоту исполнительниц основных ролей.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

В третьем сезоне сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз вернулась во всеоружии. Ведущий маркетолог Эмили Купер начала сезон, отрезав чёлку и произведя изменения в макияже.

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«В третьем сезоне мы хотели больших перемен», - объяснила глава департамента визажа Аурели Пайен. «И посмотреть, как этот новый образ будет работать c её новыми проектами».

По словам эксперта, Эмили стала более зрелой по отношению к самой себе и поэтому «хотелось сделать её макияж более утончённым». Но это не исключало насыщенного цвета помады, который для своей героини предложила сама Коллинз.

«Я, действительно, тесно работала с Лили и её парикмахером», - отметила Пайен, предложив звезде «маленькую игру», чтобы убедиться, что они смотрят в одном направлении. «Я уже знала (оттенок), который планировала для неё… но говорила: «Ок, Лили, выберите тот, который хотите». И каждый раз она выбирала тот, что и я».

В добавление к сотрудничеству с Коллинз Пайен также черпала вдохновение от других звёзд широкого экрана, правда, из более ранних эпох. Например, в стиле Эмили можно проследить влияние Одри Хепбёрн, а густо подведённые глаза Камилль (Камилль Раза) напоминают о Бриджит Бордо.

«Я хотела сделать каждый персонаж с индивидуальностью», - отметила Аурели. «Некоторым из них я хотела добавить больше американского гламура, а некоторым хотела сделать более французский образ».

Камилль и Сильви (Филиппин Леруа-Больё), например, демонстрируют новую эстетику – «свежий» стиль с минимальной основой, «менее контурированный и с большим количеством румян», тогда как Минди (Эшли Парк), наоборот, больше сияет и имеет чёткий контур лица.

«(Эмили) напоминает мост между ними; она по-французски наносит макияж, но всё ещё имеет яркие, хорошо очерченные губы, в американском стиле», - говорит Пайен.

Так как же создать образ французской девушки? В отличие от желания скрыть «сюжетные крючки», Пайен не собирается хранить свои приёмы в тайне. Начните с ухода за кожей.

«Я, действительно, уделяю много внимания коже», - говорит она, отметив, что использует в качестве подготовки к нанесению макияжа и после его снятия увлажняющие маски и гели-мисты.

Двойное назначение румян.

«Если хотите образ французской девушки, не скупитесь на румяна. Но, конечно, соблюдайте баланс образа», - говорит Пайен. «Вы можете их нанести даже на нос, чтобы придать лицу немного блеска».

Смешивайте консилер с основой под макияж.

«Мне не нравится насыщенный макияж, поэтому я, на самом деле, работаю с основой, которую часто смешиваю с консилером, и наношу в виде лёгких штрихов», - говорит Пайен, чья команда использует ряд тональных средств, включая облегчённую основу Armani Beauty.