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26 минут назад

Хирург перечислила пять самых популярных пластических операций у россиян

Lenta.ru

Пластический хирург Виктория Блинова в интервью News.ru перечислила пять операций, которые пользуются наибольшей популярностью у россиян.

Хирург перечислила 5 популярных пластических операций у россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, в число самых востребованных вмешательств входит ринопластика, которую пациенты делают не только в эстетических целях, но и для облегчения дыхания посредством выпрямления перегородки носа. Кроме того, в рейтинг попала отопластика, направленная на устранение лопоухости и изменение формы ушей.

Помимо этого, доктор назвала распространенной блефаропластику, с помощью которой корректируют возрастные изменения, а также избавляются от кругов под глазами и нависшего века. В то же время эндоскопическую подтяжку лица делают для визуального омоложения и поднятия опущенных бровей, добавила собеседница издания.

В заключение медик рассказала о липофилинге — трансплантации жировой ткани на участок, где определяется ее недостаток. «Цель процедуры — улучшение выразительности лица, омоложение, увеличение объема одних частей тела и уменьшение других», — уточнила Блинова.

Красота,
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