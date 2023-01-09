Хирург перечислила 5 популярных пластических операций у россиян

Пластический хирург Виктория Блинова в интервью News.ru перечислила пять операций, которые пользуются наибольшей популярностью у россиян.

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По словам врача, в число самых востребованных вмешательств входит ринопластика, которую пациенты делают не только в эстетических целях, но и для облегчения дыхания посредством выпрямления перегородки носа. Кроме того, в рейтинг попала отопластика, направленная на устранение лопоухости и изменение формы ушей.

Помимо этого, доктор назвала распространенной блефаропластику, с помощью которой корректируют возрастные изменения, а также избавляются от кругов под глазами и нависшего века. В то же время эндоскопическую подтяжку лица делают для визуального омоложения и поднятия опущенных бровей, добавила собеседница издания.