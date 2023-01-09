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3 часа назад

Косметолог рассказала, что делает королева-консорт, чтобы выглядеть моложе

Газета.Ru

Косметолог рассказала, к каким уловкам прибегает королева-консорт Камилла Паркер-Боулз, чтобы выглядеть моложе своих лет. Об этом сообщает Express.

Что делает королева-консорт, чтобы выглядеть моложе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Медсестра-косметолог Дон Эттьюэлл поделилась секретами молодости и красоты супруги короля Великобритании Карла III. По ее словам, помимо косметических процедур, 75-летняя Камилла Паркер-Боулз придерживается специальной диеты, в которую входят продукты, замедляющие старение организма. Эттьюэлл уточнила, что в список "любимых антиэйдж продуктов" королевы-консорта входят зеленые овощи, жирная рыба, ягоды, орехи и семечки.

"К тому же, у Камиллы безупречный режим ухода за кожей и полный шкаф косметических средств, которые помогают ей выглядеть моложе", - отметила косметолог.

Дон Эттьюэлл добавила, что Камилла Паркер-Боулз уделяет пристальное внимание уходу за кожей рук и ногтями. Сама королева-консорт ранее признавалась, что в молодости носила накладные ногти, но отказалась от них из-за своего увлечения садоводством.

"У меня были длинные накладные ногти, но вчера я потеряла их все, занимаясь любимым садом", - рассказала в одном из интервью Камилла.

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