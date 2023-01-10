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2 часа назад

Мастер маникюра из России раскрыла, сколько ей платят американские знаменитости

Super.ruиещё 1

«Русский маникюр» еще несколько лет назад буквально свел с ума бьюти-мир. Американские селебрити не исключение: качество услуг наших мастеров они оценивают высоко.

Маникюрша из России раскрыла, сколько ей платят в США
Фото: Super.ruSuper.ru

Кендалл Дженнер, например, доверяет свои драгоценные ручки уроженке Твери Лизе Кон. Агент звезды сам связался с ней, после того как увидел ее работу на одном из фотографов. Голливуду «сарафанное радио» не чуждо.

Тогда Лиза впервые делала маникюр на дому: за работу она попросила 500 долларов. Выезд окупился: довольная звезда отметила мастера в своем многомиллионном инстаграм-аккаунте (Инстаграм запрещен в РФ). Вслед за Кендалл к Лизе стали обращаться и другие знаменитости — например, Зендея и Рита Ора. Какие клиенты, такой и ценник: теперь за «звездный» маникюр Лиза берет в два раза больше — около 1000 долларов.

По словам мастера, селебрити такого масштаба все равно, во сколько им обойдется маникюр. При этом в буквальном смысле капризы звездных клиентов даже не приходится исполнять.

«Мне повезло: все мои клиенты хорошие. У меня не было такого, чтобы кто-то истерил, был чем-то недоволен, грубил или хамил», — рассказала девушка в интервью Марине Могилко.

Лиза добавила, что американские звезды более «приземленные», чем отечественные.

«Не буду называть имен, но были русские звезды, после которых у меня осталось не очень хорошее послевкусие», — говорит мастер.

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Что ж, и это вполне объяснимо: наши девушки знают, что в России хороший маникюр стоит примерно в семь раз дешевле.

Красота,Кендалл Дженнер,Рита Ора,
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