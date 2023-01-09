3 ошибки в мейкапе, которые делают глаза меньше

Вы наверняка совершаете их регулярно.

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Даже самый выразительный взгляд можно испортить неправильным мейкапом. Большинство женщин совершают одни и те же бьюти-ошибки, из-за которых макияж в целом не получается таким шикарным, как мы планируем. Визажисты спешат вам на помощь, если вы продолжаете уменьшать свои глаза, пусть и визуально.

Вы не подкручиваете реснички

Половина успеха лежит на качественной туши для ресниц. При этом даже самый хороший продукт может не справиться с поставленной задачей по увеличению глаз. Все дело в том, что даже подкручивающие туши не дают достаточного эффекта, вам понадобятся щипчики для завивки ресниц. Используйте их не слишком часто, чтобы не повредить ресницы. Для вечерних мероприятий они будут идеальным инструментом, если вы не можете похвастаться распахнутым взглядом даже с несколькими слоями туши.

Вы подводите нижнее веко темным карандашом

Как бы вы не любили черный каял, забудьте про него, когда речь заходит о подкрашивании нижнего века. Темный карандаш делает глаз зрительно меньше, особенно если ваши глаза от природы небольшие. Хуже всего, если вы прокрасите черным карандашом глаз сверху и снизу одновременно. Визажисты советуют использовать для подводки нижнего века карандаш светлых оттенков, например, персикового. Таким образом вы сделаете взгляд свежим и получите тот самый выразительный взгляд, к которому и стремились.

Вы обожаете матовые «смоки-айз»