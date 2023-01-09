Бьюти-процедуры, которые не стоит делать дома

Зачем платить больше, если можно всё сделать подешевле и дома, а то и вообще без посторонней помощи? Только вот дело в том, что если речь идёт о косметологии, то в кустарных условиях некоторые процедуры могут оказаться просто опасными для здоровья.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Речь, например, о пилинге, то есть контролируемом химическом ожоге кожи.

Также не стоит делать на дому уколы красоты.

Как предупредила дерматолог Кристина Тогоева, не будучи специалистом, можно при пилинге вместо отшелушивания верхнего слоя кожи довести дело до серьёзного ожога.

Ещё одной опасностью врач назвала бесконтрольное использование мезороллера — портативного инструмента с тонкими маленькими иглами, которые прокалывают кожу, улучшая проникновение мезотерапевтических препаратов. Вроде бы процедура несложная, но пациентка может недостаточно всё обеззаразить или не знать о противопоказаниях.

«Любые инъекционные процедуры (мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика, ботулинотерапия), в том числе нитевые технологии, запрещено выполнять в домашних условиях», — напомнила специалист.