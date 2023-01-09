Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
46 минут назад

Бьюти-процедуры, которые не стоит делать дома

Секрет Фирмы

Зачем платить больше, если можно всё сделать подешевле и дома, а то и вообще без посторонней помощи? Только вот дело в том, что если речь идёт о косметологии, то в кустарных условиях некоторые процедуры могут оказаться просто опасными для здоровья.

Бьюти-процедуры, которые не стоит делать дома
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Речь, например, о пилинге, то есть контролируемом химическом ожоге кожи.

Также не стоит делать на дому уколы красоты.

Как предупредила дерматолог Кристина Тогоева, не будучи специалистом, можно при пилинге вместо отшелушивания верхнего слоя кожи довести дело до серьёзного ожога.

Ещё одной опасностью врач назвала бесконтрольное использование мезороллера — портативного инструмента с тонкими маленькими иглами, которые прокалывают кожу, улучшая проникновение мезотерапевтических препаратов. Вроде бы процедура несложная, но пациентка может недостаточно всё обеззаразить или не знать о противопоказаниях.

«Любые инъекционные процедуры (мезотерапия, биоревитализация, контурная пластика, ботулинотерапия), в том числе нитевые технологии, запрещено выполнять в домашних условиях», — напомнила специалист.

По её словам, сейчас на рынке много псевдокосметологов, которые принимают на дому. Работая с ними, любительницы молодости не только принимают на себя все риски, но и возможные дальнейшие гипотетические траты. Ведь устранять ошибки в профессиональном салоне будет дорого.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители