Масло, йога и кое-что еще: секреты красоты Николь Кидман

Австралийка точно знает, как оставаться привлекательной.

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Ее сравнивают с легендарной Грейс Келли, ей восхищаются, а красота Николь Кидман становится лишь более изысканной и выразительной с каждым годом. Как знаменитость сохраняет привлекательность? Оказывается, артистка пользуется несложными способами поддерживать яркие природные данные и хорошеть с каждым днем.

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Витамины

Николь росла на родительской ферме, где свежие овощи и фрукты всегда были в изобилии. Актриса уверена, что в Лос-Анджелесе такой пищи почти нет, поэтому недостаток полезных веществ она восполняет с помощью витаминного комплекса. Кидман выбирает специальные наборы для волос, ногтей и кожи. Однако если вы решили воспользоваться БАДами, для начала сдайте анализы на баланс микроэлементов, ведь переизбыток витаминов может быть даже опаснее, чем их недостаток.

Масло календулы

Николь узнала об этом секрете от своего визажиста: специальное косметическое масло календулы работает, как отличная база под макияж. Оно увлажняет кожу, придает легкое сияние, позволяя нанести очень тонкий слой основы и создать ощущение, что вы почти не накрашены. Еще больше масла Об увлажнении тела Кидман тоже не забывает: почти ежедневно она принимает теплую ванну, в которую добавляет оливковое масло, масло розы, авокадо или пачули. Николь признается, что обожает масла, поэтому использует их в уходе постоянно.

Салфетки для демакияжа

Актриса точно знает, что избавляться от косметики перед сном необходимо. Обычно она использует гидрофильное масло, а затем смывает его мягкой пенкой. Но в сумочке, гримерке, в отеле у Николь всегда разбросаны специальные салфетки, пропитанные мицеллярной водой, они позволяют легко избавиться от косметики в любой ситуации. Воспользуйтесь этим лайфхаком: положите упаковку салфеток в сумочку, еще одну держите на туалетном столике. Даже если вы очень устали, вы сможете сделать демакияж.

Ретинол

Кидман обожает средства с ретинолом. И косметологи уверены, что звезда права: такие продукты помогают сухой коже оставаться гладкой, увлажненной, разгладить морщинки и сделать тон более однородным. Присмотритесь к кремам с ретинолом, особенно эффективными они будут в качестве ночного средства.

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