Косметолог рассказала, как быстро привести себя в порядок перед важным событием

Праздники уже прошли, но в новом году, пожалуй, у каждого предстоит много важных и торжественных мероприятий, где хочется выглядеть хорошо. Самарский косметолог Татьяна Моисеева рассказала информагентству Sovainfо.ru, как основательно подготовиться и в буквальном смысле сиять красотой.
Эксперт советует вечером накануне важного мероприятия избегать соленой, копченой, консервированной пищи, алкоголя и сладостей. Сну тоже важно уделить особое внимание: прогуляться или проверить комнату и лечь в постель не поздно, чтобы выспаться.
- Утром или перед важным мероприятием, если есть возможность, принять контрастный душ или сделать контрастный компресс для лица (попеременно прикладывая к лицу полотенце, смоченное горячей и холодной водой), предварительно сняв макияж и умывшись со специальным средством, - рекомендует Татьяна Моисеева.
Также косметолог советует нанести энзимный пилинг и помассировать лицо по массажным линиям снизу вверх, начиная с области шеи и декольте - сначала пройтись мягко, чуть надавливая, затем похлопывающими движениями.
- Обязательно помассировать уши и волосистую часть головы. Смыть пилинг, сделать увлажняющую маску. С маской лучше полежать 15 минут, подложив под ноги валик, подушку. На глаза положить ватные диски, смоченные прохладным тоником. Затем смыть маску, сбрызнуть лицо тоником, нанести сыворотку, крем и сделать макияж, - рассказала Татьяна Моисеева.