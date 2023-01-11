Косметолог рассказала, как быстро привести себя в порядок перед важным событием

Праздники уже прошли, но в новом году, пожалуй, у каждого предстоит много важных и торжественных мероприятий, где хочется выглядеть хорошо. Самарский косметолог Татьяна Моисеева рассказала информагентству Sovainfо.ru, как основательно подготовиться и в буквальном смысле сиять красотой.

Фото: СОВА СОВА

Эксперт советует вечером накануне важного мероприятия избегать соленой, копченой, консервированной пищи, алкоголя и сладостей. Сну тоже важно уделить особое внимание: прогуляться или проверить комнату и лечь в постель не поздно, чтобы выспаться.

- Утром или перед важным мероприятием, если есть возможность, принять контрастный душ или сделать контрастный компресс для лица (попеременно прикладывая к лицу полотенце, смоченное горячей и холодной водой), предварительно сняв макияж и умывшись со специальным средством, - рекомендует Татьяна Моисеева.

Также косметолог советует нанести энзимный пилинг и помассировать лицо по массажным линиям снизу вверх, начиная с области шеи и декольте - сначала пройтись мягко, чуть надавливая, затем похлопывающими движениями.