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1 час назад

Названа самая популярная прическа января 2023 года

Lenta.ru

Журналисты Glamour назвали прическу, которая стала самой популярной в январе 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте модного портала.

Названа самая популярная прическа января 2023 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно отчету компании LookFantastic, количество поисковых запросов со словами «рубленый боб» выросли на 550 процентов с начала 2023 года. Эксперты связывают растущую востребованность стрижки с популярностью актрисы Дженны Ортеги, которая неожиданно прославилась благодаря сериалу «Уэнсдей» компании Netflix.

По словам парикмахера Дэна Стейнвела, данная прическа идеально подойдет любому типу волос. Плюс ко всему, специалист подчеркнул, что боб универсален и не требует тщательной укладки. «Просто дайте волосам высохнуть естественным путем — самый лучший способ укладки боба», — высказался он в заключение.

Премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе. В проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс. В конце ноября проект Бертона стал самым просматриваемым англоязычным шоу на Netflix.

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