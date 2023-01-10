Как ухаживать за кожей в морозы

Специалист уточнила: - Зимой кожу нужно увлажнять, питать и защищать. Если летом мы используем легкие эмульсии и флюиды, то в холодное время отдавать предпочтение стоит кремам - чтобы средство впиталось и начало действовать, его нужно нанести за полчаса до выхода на кожу губ, лица и рук. Умываться необходимо теплой водой, ни в коем случае не горячей - кожа и без того выделяет меньше жира и нуждается в увлажнении, а горячая вода еще больше высушит ее. Душ также нужно принимать в теплой воде и обязательно ежедневно наносить крем на тело - оно, как и лицо, нуждается в питании и увлажнении.