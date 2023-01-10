Как ухаживать за кожей в морозы

Кожа лица и тела зимой нуждается в особом уходе для предотвращения сухости и шелушения. Каким кремам лучше отдавать предпочтение в холодное время и почему не стоит игнорировать солнцезащитные средства, рассказала врач-дерматолог, косметолог Лариса Ульянова, пишет Тульская служба новостей.
По словам врача, зимой кожа страдает как от низких температур на улице, так и от отопления в домах.
Специалист уточнила: - Зимой кожу нужно увлажнять, питать и защищать. Если летом мы используем легкие эмульсии и флюиды, то в холодное время отдавать предпочтение стоит кремам - чтобы средство впиталось и начало действовать, его нужно нанести за полчаса до выхода на кожу губ, лица и рук. Умываться необходимо теплой водой, ни в коем случае не горячей - кожа и без того выделяет меньше жира и нуждается в увлажнении, а горячая вода еще больше высушит ее. Душ также нужно принимать в теплой воде и обязательно ежедневно наносить крем на тело - оно, как и лицо, нуждается в питании и увлажнении.
Дерматолог отметила, что рынок косметики перенасыщен. Поэтому стоит обратиться к специалисту, чтобы выбрать наиболее подходящий для кожи крем.
Лариса Ульянова посоветовала: - К сожалению, сейчас на рынке представлено большое количество средств, которые будут только вредить, а не помогать. К подбору крема нужно подойти ответственно. Если говорить о составе, то среди полезных компонентов стоит отметить гиалуроновую кислоту, витамины А, Е, PP, пантенол, оливковое масло. Если кожа склонна к акне, то ряд масел могут не подойти и вызвать воспаление - это тоже нужно учитывать.
Кроме того, косметолог рекомендует пользоваться средствами для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей.
Она заключила: - Зимой у нас также наблюдается солнечная активность, поэтому важно не забывать о защите от ультрафиолета. В особенности это касается любителей покататься на лыжах, посетить горнолыжные курорты - солнечный свет отражается от белого снега и негативно влияет на кожу, вызывая пигментацию.