Как правильно ухаживать за волосами зимой

Красивая и здоровая шевелюра у женщины или мужчины, лоснящаяся на солнце, — это подарок природы, но часто мы сами разрушаем то, чем она наградила нас. Причиной может быть обычная безалаберность. Мол, помыл первым попавшимся шампунем — и достаточно. Однако такой подход может быть губителен. Особенно когда речь идёт об уходе за волосами зимой. Одной шапкой тут не спасёшься. Специалисты ответили, как помочь шевелюре с наименьшими потерями пережить зиму.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Люди, которые знают, что холодный и сухой воздух негативно влияет на кожу, обычно запасаются питательными кремами и делают различные процедуры. Но волосам тоже достаётся. Дело в том, кожа и волосы — это родственные структуры, которые имеют довольно похожее строение.

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Что такое волосы?

То, что мы называем волосом, — на самом деле лишь стержень волоса. Это внешняя часть, которая возвышается над поверхностью кожи. Внутренняя часть (в коже) называется «волосяной фолликул». К моменту появления волоса над поверхностью кожи все его клетки уже мертвы и представляют собой преимущественно кератинизированные структуры, но волос всё равно продолжает взаимодействовать с окружающей средой.

Ещё в составе волос есть кутикула — это защитная оболочка стержня волоса. Её внешний слой состоит из нескольких перекрывающих друг друга кератиновых чешуек, которые уложены внахлёст, подобно черепице на крыше. Их свободный край направлен к кончику волоса, а скреплены чешуйки при помощи липидов.

В норме чешуйки кутикулы плотно сцеплены друг с другом, благодаря чему волос выглядит гладким и блестящим.

Как испортить свою причёску?

При воздействии на волосы агрессивных факторов окружающей среды (например, низкой температуры, ветра и сухого тёплого воздуха в помещении) кутикула на волосах повреждается и постепенно разрушается. После этого оголяется внутренняя часть волоса, а в местах разрушения кутикулы вода испаряется быстрее. Как итог — волос становится ломким, и на нём скапливается электрический заряд.

Отсюда после шапки мы превращаемся в «одуванчиков», а от волос исходит треск. Но это не только забавное зрелище, это ещё и показатель того, что волосы истощены. Как ухаживать за волосами?

Для защиты своих волос зимой (да и вообще в любое время года) важно подобрать шампунь. И не нужно вестись на громкие рекламы, тут нужно ориентироваться на свой тип кожи головы и состояние волос. Помните, что, если средство подошло кому-то из знакомых, это не значит, что оно подойдёт вам.

на поверхностно-активные вещества (ПАВ) в составе;

на «целевую аудиторию», которую заявляет производитель: например, шампунь для жирной кожи головы или для нормальных волос на каждый день. На что обратить внимание при подборе шампуня:

Кстати, «чудодейственные» шампуни без сульфатов не всегда могут помогать, как утверждают многие в соцсетях.

В общем: если у вас умеренная и нормальная секреция кожного сала, то вам подойдут обычные шампуни для нормальных волос; если же у вас избыточная секреция кожного сала (волосы быстро становятся жирными), то берите шампуни для жирных волос с лаурилсульфатами (SLS) или сульфосукцинатами в качестве ПАВ, но без кондиционеров; владельцам сухих волос нужно сделать выбор в пользу шампуней с лауретсульфатами (SLES) или саркозинами и кондиционеров.

Ребёнку можно мыть голову любыми детскими шампунями, в которых используются мягкие амфотерные ПАВ — они не раздражают глаза. У мытья головы нет жёсткой нормы по частоте.

Мойте голову настолько часто, как вам комфортно. Современные шампуни достаточно сбалансированы и не повреждают волосы даже при частом мытье. Главное — не забывайте регулярно увлажнять волосы кондиционерами и масками для вашего типа волос по длине, но не у корней.

К слову, уже повреждённые волосы нельзя «починить». Ho с помощью кондиционеров и масок можно улучшить их внешний вид и предотвратить дальнейшее повреждение. А вот головной убор зимой будет защищать волосы от неблагоприятных факторов окружающей среды и сохранять тепло, поэтому носить его стоит.