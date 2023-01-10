Блогерша показала наращенные волосы и возмутила зрителей

«Боже, я бы обратилась в суд», «Почему ты отдала за это деньги?», «Я была бы в ярости», «Не могу поверить, что кто-то мог сотворить такое с твоими волосами», «Что бы ни сделал парикмахер, ты могла подать претензию», — написали они.