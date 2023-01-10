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38 минут назад

4 оттенка помады, которые подойдут любому цветотипу — выбирайте их весной

WomanHit.ru

Подобрать свой идеальный оттенок губной помады бывает крайне непросто. Тем не менее визажисты успокаивают — существуют универсальные оттенки, которые подходят любому цветотипу. Мы решили составить wish list оттенков, без которых трудно представить грядущую весну.

4 оттенка помады, которые подойдут любому цветотипу
Фото: UnsplashUnsplash

Красный

Классический красный оттенок помады должен быть в каждой косметичке. Несмотря на то, что многие считают красную помаду слишком вызывающей и не всегда уместной. Визажисты не согласны. В вашей косметичке может не быть туши или пудры, но одна качественная красная помада может спасти целый образ. Главное, не играть с оттенками, если вы точно не знаете, какой у вас подтон кожи. Выбирайте классический нейтральный красный оттенок и не ошибетесь.

Пудрово-розовый

Спокойный оттенок, если нет времени наносить яркую помаду и в целом не хочется привлекать внимание. Припыленный розовый создает эффект голых губ, которые выглядят сочно и делают ваш образ свежим, даже если вы не выспались. Для весеннего макияжа это идеальный вариант, особенно для поклонниц яркого макияжа глаз — нежный пудровый оттенок не перегрузит образ.

Нюд

В случае с нюдовыми оттенками стоит отталкиваться от оттенка своей кожи губ — цвет помады в этом случае не должен слишком сильно отличаться от натурального оттенка губ. Чтобы выбрать свой нюд, нанесите помаду на одну губу и посмотрите, насколько цвет будет отличаться от вашего натурального. Слишком сильное отличие, когда губы слишком светлые или слишком тусклые, совсем не тот эффект, который вам нужен. Нюд помогает создать нейтральный макияж и свежий образ, а неправильный нюд может свести на нет все ваши усилия.

Бордо

Темный оттенок для смелых, который тем не менее подходит практически всем. Использовать такую насыщенную помаду стоит в вечернем образе, если вам надоел красный, но и обходиться «пыльной розой» не хочется. Бордо идеально смотрится на губах средней полноты, если же у вас слишком тонкие губы, отдайте предпочтение классическому красному оттенку.

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